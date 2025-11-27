ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ!
ಭಾರತ: ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 408 ರನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ, ಬೌಲಿಂಗ್ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವೈಫಲ್ಯ ಹೀಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ ಅಂಶಗಳು
ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 247/6 ರಿಂದ 489 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕರೂ, 65/0 ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಯಾನ್ಸೆನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಭಾರತ 122/7 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದೋಷಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 247/6 ರಿಂದ 489 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾನ್ಸೆನ್-ಮುತ್ತುಸಾಮಿ ಜೊತೆಯಾಟದ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಫಲರಾದರು.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ, ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ!
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವವಿರುವ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆಡಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ
ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೋಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ, ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು, ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಎದುರಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ಥಿರ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.