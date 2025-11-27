ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮುಮ್ತಾಜ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 2021ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಟಿ ನಟ ಧಮೇಂದ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಮುಮ್ತಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ (Mumtaz) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ (Dharmendra) ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾದ ನಂತರವೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು ತಮ್ಮ ಜುಹು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿತು. 'ಝೀಲ್ ಕೆ ಉಸ್ ಪಾರ್' ಮತ್ತು 'ಲೋಫರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಮ್ತಾಜ್, ಭಾವುಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮುಮ್ತಾಜ್
ಮುಮ್ತಾಜ್ ಇ-ಟೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಕಾದೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದೆಯೇ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು," ಎಂದರು.
ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಧರಂ ಪಾಜಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ವಾದವನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರರನ್ನು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಮುಮ್ತಾಜ್, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು," ಎಂದರು. ಮುಮ್ತಾಜ್ (Mumtaz) ಮುಂದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ಅವರ (ಧರ್ಮೇಂದ್ರ) ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹೇಮಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಿದೆ. ಅವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು," ಎಂದರು.
ಮುಮ್ತಾಜ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯದ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಮಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಬ್ಬ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.