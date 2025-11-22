ರೈಲುಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಬಳಸುವುದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- Home
- News
- State
- State News Live: ಟ್ರೇನ್ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟಲ್ ಬಳಸಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ, ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
State News Live: ಟ್ರೇನ್ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟಲ್ ಬಳಸಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ, ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.22): ಆಡಳಿತಾರೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುಂಪುಗಳ ಜಗಳ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಉಲ್ಭಣವಾಗಿರುವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬಣದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ತಂತ್ರ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರೆ, ಐದು ವರ್ಷವೂ ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂಎ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದು ಬಣ ಪತ್ರಿತಂತ್ರ ಹೂಡಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಲೈವ್ ಬ್ಲಾಗ್
Karnataka News Live 22nd November:ಟ್ರೇನ್ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟಲ್ ಬಳಸಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ, ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
Karnataka News Live 22nd November:ಬೆಂಗಳೂರು - ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಟವರ್ ಹತ್ತು ಅಂದಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಪರಾಕಿ
ಟೆಲಿಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಹತ್ತಲು ಹೇಳಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನೌಕರನ 90 ಸಾವಿರ ರೂ. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗೆ, ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
Karnataka News Live 22nd November:Bigg Boss ಶೋನ ಅರ್ಧ ಜರ್ನಿ ಮುಗೀತು, ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಘಟಾನುಘಟಿ ಯಾರು?
BBK 12 Updates: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 50 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಾರವೂ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು?
Karnataka News Live 22nd November:Women Card ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ Bigg Boss ರಾಜಮಾತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರೇ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು, ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂದು ಕರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಫೇಕ್ ಎಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು.
Karnataka News Live 22nd November:ದಾವಣಗೆರೆ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್!
ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಟಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸವಿತಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಆರೋಪ.
Karnataka News Live 22nd November:BBK 12 - ಎರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಸೆಟ್ ಉದುರಿ ಹೋಗಬೇಕು-ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಛಡಿಏಟು ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬಳಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಎರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 22nd November:ಯಾರು, ಏಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
Karnataka News Live 22nd November:ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ - ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವ ಬಣವೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 140 ಶಾಸಕರಿಗೂ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೂ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Karnataka News Live 22nd November:ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಿತ್ತು: ಮಹದೇವಪ್ಪ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದಂತೆ ಸಮಾನತೆ ತರಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದರು.
Karnataka News Live 22nd November:ಸಿಎಂ ಮಾತು ತಪ್ಪೋರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದಿರುವ ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವವರೆಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.
Karnataka News Live 22nd November:ಬೆಂಗಳೂರು: ಕುಡುಕ ತಮ್ಮನ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಕೊಲೆ, ಅಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮನ ಕಳ್ಳತನ, ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಅಣ್ಣನೇ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ. ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಶವವನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧನ
Karnataka News Live 22nd November:ಕೈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ, ದುರಾಡಳಿತದ ಹೊರೆ : ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಕೈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ, ದುರಾಡಳಿತದ ಹೊರೆ - ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕೊಟ್ಟ 134 ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು 9 ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಮರೀಚಿಕೆ
Karnataka News Live 22nd November:ಶೇ.50 ರಿಯಾಯಿತಿ: ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾವತಿ, ಸಂಚಾರ ದಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಹನ ಸವಾರರ ತಾತ್ಸಾರ!
ಸರ್ಕಾರವು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಶೇ.50 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
Karnataka News Live 22nd November:ಎಚ್ಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದವರು ಇಂದು ಸಿಎಂ : ದೇವೇಗೌಡ
‘ಇಂದು ಯಾರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದರು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 22nd November:ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪದವೀಧರ ಬಂಧನ; ₹20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 20
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಪದವೀಧರನನ್ನು ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಂದ 20.2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 20 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Karnataka News Live 22nd November:ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಣ ರಾಜಕಾರಣ ಉಲ್ಬಣ : ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಲ್ಲಣ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಣ ರಾಜಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಣ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ,5 ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಣ ಪ್ರತಿವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
Karnataka News Live 22nd November:ಹಾಸನ: ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸಹ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.