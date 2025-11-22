- Home
- ರಾಜಮೌಳಿ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಯಾರಿಗೆ? ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಮಾ!
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೋರಿ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್
ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಮೌಳಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಈಗ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕುಟುಂಬವೇ ಒಂದು ತಂಡ
ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಒಂದು ತಂಡದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಥೆ, ಪತ್ನಿ ರಮಾ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಕಥೆಯ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ರಮಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಕಥೆಯ ಐಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಇವರಿಗೇ
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಮೌಳಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವೆಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ತನಗೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಮಾ ರಾಜಮೌಳಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿಯ ಮರೆವು
ರಾಜಮೌಳಿ ಸದಾ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ, ಅವರ ಮೆದುಳು ಹೊಸ ಕಥೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಫೋನ್ ಎಂದುಕೊಂಡು ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾರಂತೆ.
ರಾಜಮೌಳಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಕೆಲಸ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಕಾಣೆಯಾದರೆ, 'ನಂದಿ (ರಾಜಮೌಳಿ) ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ. ತಾನು ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ರಾಜಮೌಳಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
