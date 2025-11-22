- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಇರುವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ಯಾಕೆ? ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ವಾ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಇರುವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ಯಾಕೆ? ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ವಾ?
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಂತಹ ಹೀರೋಗಳು ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲು ನೀನ್ಯಾಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಗನಿಗೆ ಎದುರಾಯಿತಂತೆ. ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಸುದಾರರು
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವರು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋಗಳು
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಎನ್ಆರ್ ಮಗನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಆದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಖಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಖಿಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ಲಾಪ್
ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದ 'ಏಜೆಂಟ್' ವರೆಗೆ ಅಖಿಲ್ ನಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಸದ್ಯ 'ಲೆನಿನ್' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ನೀನ್ಯಾಕೆ?
ಅಖಿಲ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಗಾರ್ಜುನ, 'ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡುವ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ನೀನೂ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಅವರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ.
ರಾಯಲಸೀಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಿನಿಮಾ
ಆದರೆ ಅಖಿಲ್ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಥೆಗಳೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅಖಿಲ್ 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದಲಾದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದೇ ನೋಡಬೇಕು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.