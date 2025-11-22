- Home
ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್, ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಜಿವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವಾರಣಾಸಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಲೇ, ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ?
ಆರ್.ಜಿ.ವಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿರುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ 25ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬದಿರುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
In the context of all the venom being spewed by the so called believers on @ssrajamouli they should know that being an atheist in India is not a crime . Article 25 of the Constitution protects the right to not believe
So he has every right to say he doesn’t believe as much as the…
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 21, 2025
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾ?
ದೇವರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು "ಮೂರ್ಖ ವಾದ". ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ದೆವ್ವ ಆಗಬೇಕಾ? ಎಂದು ಆರ್.ಜಿ.ವಿ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಚಮತ್ಕಾರ..
ದೇವರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿದವರಿಗೂ ಸಿಗದ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?
"ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ರಾಜಮೌಳಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರೇ ಬಾಧೆಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೇವರು ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
