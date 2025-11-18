10:08 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 ಬೆಂಗಳೂರು - ಗೃಹಿಣಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು, ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪ

ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತಿ ಮಣಿಯೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೃತಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಮೈಮೇಲಿನ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಪುಡಿಯಾದ ಬಳೆಗಳು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

09:58 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 Kannadiga - ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿಯ ಬಸವರಾಜ್ ಸಂಕೀನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವರಾಜ್ ಸಂಕೀನ್ ಅವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳ ಉಡಾವಣೆ, ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

09:24 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 BBK 12 - ‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು? ನಾಟಕ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಧ್ರುವಂತ್

Bigg Boss Kannada Season 12 Updates: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಂಡರೆ ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

09:01 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 'ನಾನೊಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರೋಧಿ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದು ಇಮೇಲ್ ಬೆದರಿಕೆ!

Bangalore Metro bomb threa: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪತ್ನಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

08:50 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಉದ್ಧಟತನ ತೋರಿದ ಜಾಹ್ನವಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ Bigg Boss

Bigg Boss Kannada Season 12 Update: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಜಾಹ್ನವಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನದು?

08:35 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 BBK 12 - ಇದು ಕಿಚ್ಚು ಅಲ್ಲಾ, ಜ್ವಾಲೆ; ಕಾಮನ್‌ಸೆನ್ಸ್‌ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತ್ರಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಡ್ರಮ್ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಗಳವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ಈಗ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

08:27 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 ಕಲಬುರಗಿ - ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ತವರಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ದರ, ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖನೆ!

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3300 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈ ದರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಫಜಲ್ಪುರದ ಕೆಪಿಆರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದ ದರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ಕಡಿಮೆ ದರ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ರೈತರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
07:45 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಬಸ್‌ನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ₹1.15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು, ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ!

Hubballi bus driver Kannada service: ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾಲಕ ನಾಗರಾಜ ಬೂಮಣ್ಣವರ, ತಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸ್ಸನ್ನು 'ಕನ್ನಡದ ತೇರು' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ₹1.15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ!

07:37 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರ್ವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಸೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು, ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಲಸಿಗರ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

07:31 AM (IST) Nov 18

Karnataka News Live 18 November 2025 ಬಸವನಗುಡಿ ಕಡಲೆ ಪರಿಷೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಚಾಲನೆ

ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಸವನಗುಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಕಡೆಯ ಸೋಮವಾರ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಬುಲ್‌ಟೆಂಪಲ್‌ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ ಘಮ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡನ್ನು ಸವಿದರು.

