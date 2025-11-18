ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕೈಗೆಟುಕುವ, AI-ಸಿದ್ಧ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 'KEO' ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.18): ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ KEO ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ, ಕೈಗೆಟುಕುವ, AI-ಸಿದ್ಧ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. "ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ, ಆರ್ಥಿಕ, ಮುಕ್ತ ಮೂಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ KEO - ಈ ಸವಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ RISC-V ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ KEO, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 4G, ವೈ-ಫೈ, ಈಥರ್ನೆಟ್, USB-A ಮತ್ತು USB-C ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, HDMI ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಜ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬರಲಿದೆ.
KEO ಸಾಧನದಲ್ಲಿನ AI ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು BUDDH ನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ DSERT ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ AI ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು KEO ಸಾಧನವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ, ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ-ಕೈಗೆಟುಕುವ, AI-ಸಿದ್ಧ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
"ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ತರ KEO ಆಗಿದೆ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
"ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ RISC-V ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, KEO ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ, ಸ್ವದೇಶಿ-ಬೆಳೆದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು KEONICS ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ನೇರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ KEO ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. "ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಧ್ಯೇಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
"KEO ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ AI ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ AI ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. "ಕಡಿಮೆ PC ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ, KEO ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿಗೆ AI-ಚಾಲಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಂದೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ
ಆಕಾಶ್ (ಯುಬಿಸ್ಲೇಟ್ 7+) ಭಾರತೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು 2011 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಡೇಟಾವಿಂಡ್ 100,000 ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 25,000 ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿಸಿತು, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೇರಳವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಟ್ರಾನ್ (ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್), ಕೆಎಸ್ಐಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಕೊನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀರಸವಾಗಿತ್ತು.