ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಮಾನ ಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಜಮೀನು ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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- Karnataka News Live: ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2000+500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಗುರುತು - CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
Karnataka News Live: ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2000+500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಗುರುತು - CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಜನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದೆ. ಅಂದು ಸೌಜನ್ಯಾ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಬಳಿಯ ಮಣ್ಣಸಂಕದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಜಗಲ್ಸಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ನಡೆಯಿತು.
ಸೌಜನ್ಯ ದೇಹ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿ, ದೂರುದಾರ ಪುರಂದರ ಗೌಡ ಮತ್ತು ತುಕರಾಮ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಳದ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ತಂಡ, ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
Karnataka News Live 1 November 2026 ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2000+500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಗುರುತು - CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
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