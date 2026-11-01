ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ವಿತರಕರು, ಪ್ರಸಾರಕರು ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Ram Gopal Varma gets legal notice seeking Rs 29.67 crore over 2010 agreement; ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾಗೆ ₹29.67 ಕೋಟಿ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ; ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಒಟಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ (Ram Gopal Varma) ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹29.67 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ವಿತರಕರು ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಕ್ಲಾಟಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Eclatant Films Private Limited) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಈ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ₹11.38 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
2010ರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಶುರುವಾದ ವಿವಾದ!
ಈ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ 2010ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 2013ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬರಹಗಾರ ಅಥವಾ ಸಹನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಕ್ಲಾಟಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಿಂದ ಲಿಖಿತ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NOC) ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರ್ಮಾ ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಪ. ಹೀಗಾಗಿ ₹29.67 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಈ ವಿವಾದ ಈಗ ಕೇವಲ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ವಿತರಕರು, ಪ್ರಸಾರಕರು ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, 2010ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪಾಲು, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಮಾ!
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಣೆ ಅಭಿನಯದ ಕ್ರೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪನಿ' (Police Company) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಫರ್ಡೀನ್ ಖಾನ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಮಕರಂದ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಲ್ಸೇಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅಭಿನಯದ 'ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇ ಭೂತ್' (Police Station Mein Bhoot) ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೂ ವರ್ಮಾ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ₹29.67 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾನೂನು ವಿವಾದ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದೆ.