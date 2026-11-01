90s ಕಿಡ್ಸ್ Vs 2K ಕಿಡ್ಸ್: ಅಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೂ ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾ?
90s ಕಿಡ್ಸ್ vs 2K ಕಿಡ್ಸ್: ಬ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಶರ್ಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಓವರ್ಸೈಜ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ್, ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಜೀನ್ಸ್ವರೆಗೆ! ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
90s ಕಿಡ್ಸ್ vs 2K ಕಿಡ್ಸ್ – ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಿದೆ?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ, 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಓವರ್ಸೈಜ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ವೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಹೊಸ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಶೂಗಳು ಹೀಗೆ ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಬ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ vs ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಜೀನ್ಸ್!
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು, ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಗಲವಾದ ತಳಭಾಗ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಅಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿ ಜೀನ್ಸ್ನಂತಹ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಜೀನ್ಸ್, ಲೂಸ್ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಲೂಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ vs ಓವರ್ಸೈಜ್ ಶರ್ಟ್ಸ್!
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೀ-ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೆರೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಕಾಲರ್ಗಳು, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಅಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಓವರ್ಸೈಜ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಲೂಸ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಟೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಲೂಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆದರೂ, ಎರಡು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಅವರವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಚೂಡಿದಾರ್ vs ಕುರ್ತಿ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್!
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2000ದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೂಡಿದಾರ್, ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕುರ್ತಿ, ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್, ಜೀನ್ಸ್, ಟಾಪ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಕುರ್ತಿ, ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್, ಕೋ-ಆರ್ಡ್ ಸೆಟ್, ಜೀನ್ಸ್ನಂತಹ ವೆರೈಟಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸೇರಿ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್ vs ಹೂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟ್ಶರ್ಟ್!
ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಫೇವರಿಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಹೂಡಿ, ಸ್ವೆಟ್ಶರ್ಟ್, ಜಿಪ್-ಅಪ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ಸೈಜ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ವೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದಿನ ಶೂಗಳು vs ಇಂದಿನ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್!
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಶೂಗಳು, ಲೆದರ್ ಶೂಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಗಳಿಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಫೇವರಿಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಟಂ ಆಗಿದೆ. ಚಂಕಿ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್, ರೆಟ್ರೋ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್, ಹೈ-ಟಾಪ್ ಶೂಗಳಂತಹ ಹಲವು ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಜೀನ್ಸ್, ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಓವರ್ಸೈಜ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೈಲ್.
ಅಂದಿನ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ vs ಇಂದಿನ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್!
ಬಟ್ಟೆಗಳಂತೆಯೇ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಬಳಸುವ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡಯಲ್ ಇದ್ದ ವಾಚ್ಗಳು, ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಟೋಪಿಗಳು ಹುಡುಗರ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಲಿಪ್, ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು, ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂದಿನ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಳೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ?
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಲವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್, ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್, ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಸದೆ, ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹಲವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಡೆದಿವೆ. ಇನ್ನು 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು 2K ಕಿಡ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೂ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
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