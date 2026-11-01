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- ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ‘ಜಿಂಕೆಮರಿ ನಾ...’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚೆಲುವೆ: ನೀಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಂದಿತಾ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ‘ಜಿಂಕೆಮರಿ ನಾ...’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚೆಲುವೆ: ನೀಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಂದಿತಾ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಕನ್ನಡದ ‘ಜಿಂಕೆಮರಿ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ನಟಿ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ ನೀಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು ‘ಜಿಂಕೆಮರಿ ನಾ...’ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಆ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಟಿ ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಂದಿತಾ
ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ-ನೀಲಿ ಗೆರೆಗಳಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳವಾದರೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಂದಿತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ಸ್ಟೈಲ್ನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜಿಂಕೆಮರಿ’ ಹಾಡಿನಿಂದ ಮನೆಮಾತಾದ ಚೆಲುವೆ
ನಂದಿತಾ ಶ್ವೇತಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ‘ನಂದ ಲವ್ಸ್ ನಂದಿತಾ’ ಸಿನಿಮಾ. 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ‘ಜಿಂಕೆಮರಿ ನಾ...’ ಹಾಡಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ‘ಜಿಂಕೆಮರಿ’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕನ್ನಡದಿಂದ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದವರೆಗೆ ಪಯಣ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಂದಿತಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕನ್ನಡದ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ಎತಿರ್ ನೀಚಲ್’, ‘ಪುಲಿ’, ‘ಎಕ್ಕಡಿಕಿ ಪೋಥಾವು ಚಿನ್ನವಾಡ’, ‘ಮುಂಡಾಸುಪಟ್ಟಿ’ ಹಾಗೂ ‘ನಿಜಂ ಮರಪಥಿಲ್ಲೈ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ
ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಂದಿತಾ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ ‘ಎಕ್ಕಡಿಕಿ ಪೋಥಾವು ಚಿನ್ನವಾಡ’ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನ ‘ಅಟ್ಟಕತ್ತಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಜಯಾ ಟಿವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಂದಿತಾ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಥಾಹಂದರದ ‘ಬೆನ್ನಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ನಂದಿತಾ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನೀಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ‘ಜಿಂಕೆಮರಿ’ಯ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆ ಹಳೆಯ ಜಿಂಕೆಮರಿ, ಈಗಲೂ ತನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
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