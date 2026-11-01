ಸಂಜೆಯ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ತಡವೇಕೆ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸುಟ್ಟೇವು ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Malnad and Coastal KarnatakaKarnataka Traditional Sweets- Balehannu Suttevu Recipe: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ರುಚಿಕರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸುಟ್ಟೇವು ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮುಳುಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಇರುವ ಈ ತಿಂಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಜೆಯ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ತಡವೇಕೆ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸುಟ್ಟೇವು ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸುಟ್ಟೇವು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು – 2 ರಿಂದ 3
ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ – 1 ಕಪ್
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು – 2 ಚಮಚ
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ – ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ – ಸ್ವಲ್ಪ
ಉಪ್ಪು – ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ಎಣ್ಣೆ – ಕರಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಸೂಚನೆ: ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸುಟ್ಟೇವು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಶರ್ ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳು ಉಳಿಯದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಳಸುವುದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 2: ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟೇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹದ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ಸಿಹಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಈಗ ಕಿವುಚಿಕೊಂಡ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿ
ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು, ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ಬಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
ಹಂತ 5: ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ
ಈಗ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಂತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಮಚ ಅಥವಾ ಕೈಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 6: ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ
ಸುಟ್ಟೇವುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಹೊರಭಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸುಟ್ಟೇವು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಅಷ್ಟೇ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಶೈಲಿಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸುಟ್ಟೇವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!