ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅಭಿನಯದ 'ಭೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾವ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಭೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾವ್' (Bheem & Rao) ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಜನಸಮೂಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್' ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹ ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯದೆ, 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಎನ್ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಸದ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರು ನೇಚರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಇದು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಭೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾವ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ನಾಲ್ಕೈದು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಕಥೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಕರ್ನಾಟಕದವರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಇವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು" ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ!
ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಕೇವಲ ಹಣ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ನನಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಕಥೆಗೆ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಥೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 'ಭೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾವ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವಂತೆ.
"ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳೂ ಇರಬೇಕು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು" ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಖಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಓದಿನ ಅಗತ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಎಡಪಂಥೀಯರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಬಲಪಂಥೀಯರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನ್ಯಾಯದ ಪರ ನಿಲ್ಲಲು ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವು ಬೇಕು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಕಥೆ ಬರೆದಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ!
'ಭೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾವ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಸುಮಾರು 200ರಿಂದ 250 ಮಂದಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಕಥೆ ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ವಸಿಷ್ಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಥೆ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದು ಕಲೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ತಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಳೆಯ ಇಸ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
'ಭೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾವ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಇಸ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಎನ್ಎಸ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ 'ಕಡಲ್ ಕೋಟೆ' ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 'ಭೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾವ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿದೆ.