Science of ship lighting: ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗು ಮುಳುಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣವೇ? ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸದಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗಿನ ದುರಂತ ನಡೆದು ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದರೆ, "ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಕಾರು ಅಥವಾ ರೈಲುಗಳಂತೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ?" ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತೇ? ಈ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು
ನಮಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ. ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ 'ಅಕಸುಕಿ' ಎಂಬ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಈ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜಪಾನ್ ನೌಕೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಜಪಾನ್ ನೌಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದರು.
ನಾವಿಕರ ಕಣ್ಣೇ ಕುರುಡಾಗ್ಬೋದು
ಕಾರಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹಡಗು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ತಿರುಗಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೊದಲೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಬೆಳಕು ಹಾಯಿಸುವ ಸಾಧನ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ (Reflection) ಸ್ವತಃ ನಾವಿಕರ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕುರುಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬದಲಿಗೆ 'ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಲೈಟ್'
ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬದಲಿಗೆ 'ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಲೈಟ್' (Navigation Lights) ಎಂಬ ನಿಯಮಿತ ದೀಪಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಹಡಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಸಿರು ಲೈಟ್: ಹಡಗು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಕೆಂಪು ಲೈಟ್: ಹಡಗು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ಬೆಳಕು: ಹಡಗು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೈಟಾನಿಕ್ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣ
ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನು 500 ಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಡಗಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಡಗನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಗುರುತಿಸಿದ ಕೇವಲ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗಿಂತಲೂ ಹಡಗಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಿತಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ
ಇಂದು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ರಾಡಾರ್ (Radar) ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ (GPS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿವೆ. ಇವು ಕಡುಗತ್ತಲಲ್ಲೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತ ಅಥವಾ ಮಂಜು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆಳಕು ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಸಮುದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ 'ನೋಡುವುದು' ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.