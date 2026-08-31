ನಾಸಾ, ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್' ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಬಲ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ವಿಶಾಲ ನೋಟ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೂರದರ್ಶಕವು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೊಸ ಗ್ರಹಗಳ ಶೋಧದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಫ್ಲಾರಿಡಾ (ಆ.31): ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ತರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ (NASA), ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಹಾಗೂ ನೂತನ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ (ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್) 'ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್' (Nancy Grace Roman Space Telescope) ಅನ್ನು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ 'ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ' (ಕತ್ತಲೆ ಶಕ್ತಿ), Black holes, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ನೌಕೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.
ಹಬಲ್ ಹಾಗೂ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ವಿಶಾಲ ನೋಟ
ನಾಸಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ 'ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್' ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Field of vision) ಪ್ರಸಿದ್ದ ಹಬಲ್ (Hubble) ಹಾಗೂ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ (James Webb) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ಹಾಗೂ ಪನೋರಮಿಕ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. "ರೋಮನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಿಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ (Nicky Fox) ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10 ಲಕ್ಷ ಮೈಲಿಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನದಂತೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ರೋಮನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಉಡಾವಣೆಯಾದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮೈಲುಗಳ (1 Million Miles) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯ (Vantage point) ಕಡೆಗೆ 100 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಸಾದ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ (Project Manager) ಜಾಕಿ ಟೌನ್ಸೆಂಡ್, "ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
1 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಗ್ರಹಗಳ ಪತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಆಚೆಗಿರುವ ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು (Exoplanets) ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. "ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೊಸ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಫಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, 'ಈ ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆಯೇ?' ಎಂಬ ನಾಸಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು. ರೋಮನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನೆರವಿನಿಂದ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಸಂಕುಲ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿನಂದನೆ
ನಾಸಾದ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏಕೆ?
ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಜೆನಿಫರ್ ಮಿಲಾರ್ಡ್ (Jenifer Millard), ರೋಮನ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗಿರುವ ದೂರಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಗಳ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ('ಬಿಸಿ ಬೆಳಕು') ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೆಳಕು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಾಸಾದ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 300 ಮೈಲಿ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ 10 ಲಕ್ಷ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ ವೀಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ರೋಮನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲೇ (Galaxies) ಸಾವಿರಾರು ಹೊಸ ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಯಾರೀ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್?
ಈ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ 'ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್' ಅವರ ಹೆಸರನ್ನಿಡಲಾಗಿದೆ. 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 'ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ' ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಹಬಲ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ 95% ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸುವ ಗುರಿ
ಈ ಹೊಸ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ 95% ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ 'ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್' ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ'ಯ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 'ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.