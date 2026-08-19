ನಾಸಾದ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಸುಮಾರು 12 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಯುವ ಕ್ಷೀರಪಥವು LKH ಎಂಬ ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ನಾಸಾದ (NASA) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು (Hubble Space Telescope) ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಗೂಢವಾಗಿದ್ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 12 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥದ (Milky Way) ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 1.8 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ನೇಚರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ' (Nature Astronomy) ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷೀರಪಥದ ಆರಂಭಿಕ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಜ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ವಿಲೀನ
ಇಂದು ನೂರಾರು ಶತಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ (Spiral) ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿ ಕ್ಷೀರಪಥ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯು, ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಬೃಹತ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ (Big Bang) ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೇವಲ 2 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 11.8 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯುವ ಕ್ಷೀರಪಥವು LKH (Low-Energy-Kraken-Heracles) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ಷೀರಪಥ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ನಿಜ, ಆದರೆ ಈ ಮನೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ LKH ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಎಂದು ಇಟಲಿಯ ಬೊಲೊಗ್ನಾದ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಡೇವಿಡ್ ಮಸ್ಸಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಯಾ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಖಗೋಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ESA) 'ಗಯಾ ಮಿಷನ್' (Gaia Mission) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಷೀರಪಥದ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಿಂದ 20,000 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 39 ಪ್ರಾಚೀನ ಗೋಳಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಟಲಿಯ ಬೊಲೊಗ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಹ-ಲೇಖಕಿ ಚಿಯಾರಾ ಜೆರ್ಬಿನಾಟಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳ ನಿಖರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾರವಾದ ಧಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ("ಲೋಹತ್ವ" / Metallicity) ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಗಯಾ ಉಪಗ್ರಹದ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಇತರೆ ಸಮೂಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಇವೇ LKH ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಮೂಹಗಳು. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ, ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥವು ಯಾವಾಗ ನುಂಗಿಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಸಮೂಹಗಳ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ:
- ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮೂಹಗಳು: ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳು.
- ಗಯಾ-ಸಾಸೇಜ್-ಎನ್ಸೆಲಾಡಸ್ ಸಮೂಹಗಳು: ಸುಮಾರು 10 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಿಂದ ಬಂದವುಗಳು.
- LKH ಸಮೂಹಗಳು: ಸುಮಾರು 11.8 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷೀರಪಥಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೂತನವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮೂಹಗಳು.
ಕ್ಷೀರಪಥದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಮಹಾ ಘರ್ಷಣೆ
ಕ್ಷೀರಪಥದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, LKH ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಸರಿಸುಮಾರು 500 ಮಿಲಿಯನ್ (50 ಕೋಟಿ) ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷೀರಪಥವೂ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಲೀನವು ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ (Dark Matter) ಅನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತು.
"ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಾದಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಬಾಹ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥದ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಮಸ್ಸಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.