ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಸಾದ WB-57 ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಮಾನವು ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ 50,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ನೆರಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸೌರ ಕರೋನದ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಬೌಲ್ಡರ್ (ಕೊಲೊರಾಡೋ): ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕವಿದಿದ್ದ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ನಾಸಾದ ಎತ್ತರದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಮಾನ WB-57, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (SwRI) ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 50,000 ಅಡಿ (15,000 ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೆರಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಸೌರ ಕರೋನದ (Solar Corona) ಅಪರೂಪದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಕೊಲೊರಾಡೋದ SwRI ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅಮೀರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 50,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸುವ WB-57 ವಿಮಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿತು," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾಸಾದ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
SAMI ಉಪಕರಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜರ್' (SAMI) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲತಃ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ I ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಮರುಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಲ್ಯಾಂಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಖಗೋಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಉಪಕರಣವು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕಿನವರೆಗಿನ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಕರೋನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ವಾತಾವರಣವು ಅತಿಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 50,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು.
ಮಿಲಿಯನ್-ಡಿಗ್ರಿ ಕರೋನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳು
ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಹೊರ ವಾತಾವರಣವಾದ ಮಸುಕಾದ ಕರೋನವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸೌರ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬಿಸಿ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಬೃಹತ್ ಕುಣಿಕೆಗಳು (Solar Prominences) ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸೌರ ಕಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ:
ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಂಚರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
2 ಟೆರಾಬೈಟ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ:
SwRI ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ವಿಲಿಯಂ ಆಶ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿ ತೆರೆದಿದೆ. 2024 ರ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು SAMI ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸ್ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷ 56 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಮಯ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 2 ಟೆರಾಬೈಟ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ WB-57 ಸಿಬ್ಬಂದಿ, SCIFLI/SAMI ತಂಡ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮೂಹ ಹಾಗೂ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜಂಟಿ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಮಿಷನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.