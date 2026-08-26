Kannada Comedy Actor Chikkanna ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ-ಪಾವನಾ ಮದುವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನಟ ಹೇಳಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಪಾವನಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯವರು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾವನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನದು ಲವ್ ಅಲ್ಲ, ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಆದರೆ ಮನೆಯವರು ಹುಡುಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಲವ್ ಆಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಅರೇಂಜ್ ಕಮ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ!

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ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಯನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ಹೀರೋ ಆಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹರಸಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಪಾವನಾ ಸಿಗೋಕೆ ನಾನು ಲಕ್ಕಿ’

ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಪಾವನಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಅವರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾವನಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವನಾ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಗುಣಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಾವನಾ ಸಿಗೋಕೆ ನಾನು ಲಕ್ಕಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಯನಟನಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.