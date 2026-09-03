ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 29 ವರ್ಷದ ಸನಾತನ್ ನಾಯಕ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕುಟುಂಬವು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೊಳೆತ ಶವವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸನಾತನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ ಶವ ಯಾರದ್ದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.
‘ಸತ್ತ’ ಮಗ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ!
ಒಡಿಶಾದ ಧೆಂಕನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವೊಂದನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 29 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕುಟುಂಬವು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆತನೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ!
ಜುಲೈ 27ರಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಸನಾತನ್ ನಾಯಕ್
ಸನಾತನ್ ನಾಯಕ್ ಜುಲೈ 27ರಂದು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿರಬಹುದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಭಾವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸುಳಿವು ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಶವ ಕೆಲಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ತಪ್ಪಾದ ಗುರುತು?
ಪೊಲೀಸರು ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸನಾತನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಶವದ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸನಾತನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗನದ್ದೇ ಎಂದು ನಂಬಿತು.
ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವು ಶವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿತು. ನಂತರ ಶುದ್ಧಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಆದರೆ ‘ಮೃತ’ ಸನಾತನ್ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು!
ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ನೀಡಿತು—ಸನಾತನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸನಾತನ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಮಗನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪಾರ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪತಿಯ ಸಾವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದದ್ದು ಯಾರದ್ದು?
ಈ ಘಟನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶವ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರದ್ದು? ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹೇಗೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು? ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯೇ?
ಸನಾತನ್ ನಾಯಕ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮರಳಿರುವುದು ಖಚಿತವಾದರೂ, ಕುಟುಂಬ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.