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- 2 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ಕಿ; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆಯೇ ಮದುವೆ!
2 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ಕಿ; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆಯೇ ಮದುವೆ!
ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ವಿಧವೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಂತರ, ಸಂಘಟನೆಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಆದರ್ಶ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವೊಂದು ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ವಿಧವೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರತ್ನ ಎಂಬುವರು ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪರಿಚಯ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಸರೆ
ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಚಯ ಕ್ರಮೇಣ ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲ ಕಾಲ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು (ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು).
ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ
ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ನಾಗರತ್ನ, ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಮನವೊಲಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆ: ಒಪ್ಪಿ ಕೈಹಿಡಿದ ಯುವಕ
ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಜಾ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ'ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳು ಕೊಡುವಂತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತ ಟೆಕ್ಕಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ನಾಗರತ್ನ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಮದುವೆ: ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಶಾಸಕ ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣ!
ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಎದುರು ಎರಡೂ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾದವು. ಪ್ರಜಾ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ನವಜೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ತಾಯಿಯ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.