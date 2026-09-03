ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಬದುಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಬದುಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನಿಗಾಗಿ ₹1,700 ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ ತಂದೆ
ನೇಪಾಳದ ಸಪ್ತರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಕಾ ಸದಾ ಎಂಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಮಗ ವಿನೋದ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 2,000 ನೇಪಾಳಿ ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹1,700 ಸಾಲ ಪಡೆದು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ರಾಸುವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. “ಮಗ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ” ಎಂಬ ನೋವಿನ ಮಾತು ತಂದೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಗ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕೊನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹುಡುಕಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ.
ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ 19 ವರ್ಷದ ಪ್ರಕೃತ್ ಗುರುಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯೂ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಮೃತದೇಹವೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ DNA ಮಾದರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 4,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ನೇಪಾಳ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಮನದಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು, ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಿಮ ಪರ್ವತ ಕಣಿವೆಗಳತ್ತ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 1,200 ದಾಟಿದ್ದು, 4,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೃತದೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೃತದೇಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶವಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೂಳಲಾಗಿದ್ದು, DNA ಮಾದರಿ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಶೋಧ
ನೇಪಾಳದ ಹಲವು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಲುಕಿರಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ. ಸುಮಾರು 900 ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಇರಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಬದುಕುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ತಜ್ಞ ತಂಡಗಳೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ.
ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಒಂದೆಡೆ ತಮ್ಮವರು ಬದುಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೃತದೇಹ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯ—ನೇಪಾಳದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಎರಡು ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ₹1,700 ಸಾಲದ ಹಣ ಹಿಡಿದು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ.