₹15 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ Redditನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಷ್ಟ, ಜಮೀನು ವಿವಾದ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಆತ, ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ.
₹15 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ; ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ Redditನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ ಮಗ
ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು Redditನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೋರಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ; ಕುಟುಂಬದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು
Reddit ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಯುವಕನ ತಂದೆ ಮುಂಬೈನ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಹೊಲಿಗೆ, ಬೇಕರಿ, ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುರಿದು ನಷ್ಟ, ಜಮೀನು ವಿವಾದವೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವೂ ವಿವಾದದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಯುವಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ತಂದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಳೇಶ್ವರಂ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ
ಕುಟುಂಬದ ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ₹15 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಸಾಲ ಪುನರ್ರಚನೆ, ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಡೆಟ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Redditನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆಲವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದ ಸ್ವರೂಪ, ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಭದ್ರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ Reddit ಬಳಕೆದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.