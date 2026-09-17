ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಗೌರವ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುದಾ ಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳು
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಎಂದರೆ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇತರ ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವು ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸೀಸ್ ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವಿಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂತ್ರಗಳು
- ಮದುವೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಪರಸ್ಪರರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
- ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಸಹಜ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ. ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಗಳ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು.
- ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ. ಒಬ್ಬರು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ವಂತ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ, ಪತಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಂಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಮನೆಕೆಲಸಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಏಕೈಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
- ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌರವ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅಡಿಪಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೃಹಿಣಿಯರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದು, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ಪತ್ನಿಯರಿಂದ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆ, ಅಡುಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿ, ಗೌರವಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ.