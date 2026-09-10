ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕಿಯ ನೋವು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿತು, ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು; ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ
ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತುಂಬಲಾರದ ನೋವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಆ ನೋವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಮನಕಲಕುವಂತೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮರುಗಿದ ಕಂದಮ್ಮ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಅಗಲಿದ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾವುಕ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಮುಗ್ಧ ಮುಖಭಾವ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು ನೋಡುವವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾವುದೂ ತುಂಬಲಾರದು
ಮಗುವಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊಟ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಮುದ್ದು ಮಾಡುವುದು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಆಕೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ; ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
“ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು?” ಎಂದು ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅಮ್ಮನಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸರಳ ಆದರೆ ಗಾಢವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ—ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ “ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗದ ಮಾತುಗಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ.
ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಪರೂಪದ್ದು. ತಾಯಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.