ಕಜಕಸ್ತಾನದ ಎಲೆನಾ ರಬೈಕೆನಾ, ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರೈನಾ ಸಬಲೆಂಕಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸಬಲೆಂಕಾರ ಸತತ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಕಜಕಸ್ತಾನದ ಎಲೆನಾ ರಬೈಕೆನಾ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಂ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಾದ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಷ್ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಬೆಲಾರುಸ್ನ ಅರೈನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 6-4, 5-7, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ 3 ಬಾರಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಬಲೆಂಕಾ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.
ಸಬಲೆಂಕಾ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 19 ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. 2023ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಕೊ ಗಾಫ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸೋತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ರಬೈಕೆನಾ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದ್ದ ರಬೈಕೆನಾ, ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲೂ ಜಯಿಸಿ, ಈ ವರ್ಷದ 2ನೇ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ 3ನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರು.
₹52.58 ಕೋಟಿ: ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ರಬೈಕೆನಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ.
₹26.75 ಕೋಟಿ: ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆದ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ.
ಸಬಲೆಂಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ರಬೈಕೆನಾ ವಿಶ್ವ ನಂ.1!
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ರಬೈಕೆನಾ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸತತ 99 ವಾರ (ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಬಲೆಂಕಾ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟಾನುಘಟಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ರಬೈಕೆನಾ
ಎಲೆನಾ ರಬೈಕೆನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೆ, ರಬೈಕೆನಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಲೀಸಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂವರು ಮಾಜಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಂ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಾದ ಜಪಾನ್ನ ನವೊಮಿ ಒಸಾಕ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಕೊ ಗಾಫ್ ಹಾಗೂ ಅರೈನಾ ಸಬಲೆಂಕಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು, 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಕಿನ್ವೆನ್ ಝೆಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಜಯಿಸಿದರು.
4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಸಬೆಲಂಕಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ!
4 ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಂಗಳ ಒಡತಿ ಅರೈನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ 2022ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. 2023, 2024ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್, 2024, 2025ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ ಸಬಲೆಂಕಾ: ವೈರಲ್!
ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಕಣದಾಚೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಬಲೆಂಕಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಬೈಕೆನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ಗೆ ಅವಾಶ್ಚ್ಯ ಶಬ್ಧದಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಬಲೆಂಕಾ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು.
ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ರಬೈಕೆನಾ!
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಂ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕೇವಲ 2ನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಲೆನಾ ರಬೈಕೆನಾ. 1995ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.