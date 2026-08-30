ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಯಾಟಮರನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಐಸಿಯಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 'ಫೋಸೆಕೊ ಇಂಡಿಯಾ' ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 324 ರಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್ ಲಾಭ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಈ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದಾ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ. ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಡೆತನದ 'ಕ್ಯಾಟಮರನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್' (ಭ) ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 'ಫೋಸೆಕೊ ಇಂಡಿಯಾ' (Foseco India) ಎಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿವೆ.
ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು?
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 'ಬ್ಲಾಕ್ ಡೀಲ್' (Block Deal) ಮೂಲಕ ಈ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬ (Catamaran Ventures)ಸುಮಾರು 55,978 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಷೇರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹5,897 ಬೆಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ (LIC Mutual Fund), ಮೋರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ (Morgan Stanley), ಸಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಮಿರೆ ಅಸೆಟ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು?
ಒಂದೆಡೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಷೇರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 'ಮೋರ್ಗನ್ ಟೆರಾಸೆನ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹678.6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಫೋಸೆಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಭ ಹೇಗಿದೆ?
ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಾಭದ ವರದಿಯೇ ಉತ್ತರ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹42 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಆದಾಯ, ಈ ಬಾರಿ ₹48 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಶೇ. 78ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ₹10 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 27ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಷೇರು ಶೇ. 324 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಈಗ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ!