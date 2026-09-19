ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ದಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ 51 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೈಸೇರುವ ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯವೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 51 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ, ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಂಬಳ (Take-home salary) ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66.7 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ!
ಇಪಿಎಸ್ (EPS) ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ × ಸೇವೆಯ ಅವಧಿ) ÷ 70
ಅಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ 60 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸಿ, ಬಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು 70 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತವೇ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ!
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಈಗ ಈ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅದೇ 35 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ 12,500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 66.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳ ಕೈಸೇರುವ ಸಂಬಳದ (Take-Home Salary) ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ!
ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೈಸೇರುವ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು:
ಪ್ರಸ್ತುತ 15,000 ರೂ. ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವವರು!
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ 15,000 ರೂ. ಮಿತಿಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಇಪಿಎಫ್ (12%) ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಸಂಬಳದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,800 ರೂ. ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ 25,000 ರೂ. ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ರೂ. ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು **1,200 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಂಡುಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೈಸೇರುವ ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (PF Account) ಭದ್ರವಾಗಿ ಠೇವಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವವರು!
ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ವೇತನದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 25,000 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಕೈಸೇರುವ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರಣ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತಕ್ಷಣದ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಕಡಿತ ತಂದೊಡ್ಡಿದರೂ, ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಈ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.