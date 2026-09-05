ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 12ರ ನಂತರ 14ನೇ ಮಹಡಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಹಲವರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 13ನೇ ಮಹಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು 12A ಅಥವಾ 14 ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 13 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ದುರದೃಷ್ಟದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಅಸೌಕರ್ಯ ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 13ನೇ ಮಹಡಿ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾರಣವೇನು? 12ರ ನಂತರ 14 ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿ 8ನೇ ಮಹಡಿಯ ಬಟನ್ ಒತ್ತುತ್ತೀರಿ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 11, 12, 14 ಎಂಬ ಕ್ರಮ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 13 ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಮಹಡಿ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 13ನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನೇ 14 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅದನ್ನು 12A, 12B ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ರಹಸ್ಯವಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
13 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು?
13 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಯವನ್ನು ಟ್ರಿಸ್ಕೈಡೆಕಾಫೋಬಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ನಾರ್ಸ್ ಪುರಾಣದ ಲೋಕಿ ದೇವರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಿಖರ ಮೂಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳು 13ನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಮರೆಮಾಡುತ್ತವೆ?
ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವುದು. 13ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೊಠಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಅಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಹಡಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಂದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಳಿತವು 13ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಅತಿಥಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇದಾಗಿದೆ.
ಇದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿಯೂ 13 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ 12ರ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ 14 ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ 13ನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಹಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಭಯ
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ‘ಸಾವು’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 17 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಜವಾಗಿ 13ನೇ ಮಹಡಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡದ 13ನೇ ಹಂತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅದರ ಹೆಸರು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಣೆಯಾದ 13ನೇ ಮಹಡಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.