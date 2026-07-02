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- Tandoori roti recipe: 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಕು, ತಂದೂರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು!
Tandoori roti recipe: 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಕು, ತಂದೂರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು!
Tandoori roti recipe in restaurant style: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೂರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮೃದುವಾದ, ಉಬ್ಬಿದ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಕೇವಲ 4 ಸುಲಭ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಬಾ ಶೈಲಿಯ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಮಾಡುವ ಸರಳ ರೆಸಿಪಿ, ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೋಟಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ತಂದೂರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ತಂದೂರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಬ್ಬಿದ, ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ತವಾ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
2 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು
2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಮೊಸರು
1 ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ
½ ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು, ಮೊಸರು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ರೋಟಿ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಪ್ಪವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಬೇಕು
ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಟಿಯನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ರೋಟಿಯ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸವರಿದರೆ, ಅದು ತವೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಡಿ
ದಪ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಸವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ತವೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಟಿ ಬೇಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ತವೆಯನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸುಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಟಿ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂದೂರ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತದೆ.
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