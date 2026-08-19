ಹವಾಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಳಿಯಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್! "ನನಗ್ಯಾಕೋ ನಡುಕ ಬರ್ತಿದೆ" ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಅನ್ಸೋದು ‘ಈ’ ಅಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..

Fatigue after sleep-Causes of constant tiredness-Anemia signs and symptoms: ಕಣ್ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮೈ ಕೈ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೋಮಾರಿತನ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆ!

ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲಾ ಮಲಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನಂತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 'ಛೇ.. ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು' ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಬೆಡ್‌ನಿಂದ ಎದ್ದೇಳೋಕೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತೀವಿ, 'ಬರೀ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ' ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅದಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ' (Iron) ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ.

1. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೆಟರ್ ಬೇಕಾ?

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ಹವಾಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಳಿಯಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್! "ನನಗ್ಯಾಕೋ ನಡುಕ ಬರ್ತಿದೆ" ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಅನ್ಸೋದು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳ್ತೀರಾ.

2. ಎರಡು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ರೆ 'ಹಿಮಾಲಯ' ಏರಿದಷ್ಟು ದಣಿವು!

ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲ್‌ಗೆ ಬರೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳಿಗೆ 'ಕಬ್ಬಿಣ'ವೇ ಇಂಧನ. ಇಂಧನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರು ಹೇಗೆ ಓಡಲ್ಲವೋ, ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲದ ದೇಹ ಹಾಗೆಯೇ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.

3. ಬಾಚಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಳು ಬರುತ್ತಾ?

ಕೂದಲು ಉದುರೋದಕ್ಕೆ ನೂರು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಕೆಟ್ಟ ಶಾಂಪೂ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲಿಗೆ ಬುಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇರಬೇಕು. ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ.

4. ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ 'ಫೇಸ್' ಡಲ್ ಕಾಣುತ್ತಾ?

ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದು ಬೇರೆ, ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಕೆಂಪಗೆ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಮಸುಕಾದಂತೆ ಕಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ.

ಪರಿಹಾರ ಏನು?

ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಖರ್ಜೂರದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.

ನೆನಪಿಡಿ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ! ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ, ಯಾಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.)