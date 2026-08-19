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ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಬೋದು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳೆದು, ಫಸಲು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.  

life Aug 19 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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12–15 ಇಂಚು ಆಳದ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ 12–15 ಇಂಚು ಆಳವಿರುವ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹೀಗಿರಲಿ

ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬುವಾಗ, 40% ತೆಂಗಿನ ನಾರು (ಕೋಕೋಪೀಟ್), 30% ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ/ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 30% ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

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ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ

ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರೊ ಕಲ್ಲು, ಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಕಾಲು ಇಂಚು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹರಡಿ.   

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ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬೀಜಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 10 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ.

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2–3 ಇಂಚು ಅಂತರವಿರಲಿ

ಸಸಿಗಳು 2 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಾಗ, ದುರ್ಬಲ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳ ನಡುವೆ 2–3 ಇಂಚು ಅಂತರ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯ

ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5–6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

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ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 70–90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೀಳಬಹುದು.

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