ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ನಿರೂಪಣೆ, ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋ 'ಖತರ್ನಾಕ್' ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ರಣರಂಗವಾಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಯಾರು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ? ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್ ಯಾರು? ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ..
Bigg Boss Kannada season 13: Bigg Boss Season 13 'Agniparikshe': Who will be the lucky ones out of those 13 people?ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-13 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ': ಆ 13 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ಫೋನ್ ಪುಡಿ, ಐಸ್ ಸ್ನಾನ.. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಗುರು!
ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡ್ರಾಮಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಎಮೋಷನ್! ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-13' ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. 60 ಜನರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಬೇಟೆ ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
ಫೋನ್ ಪುಡಿಪುಡಿ, ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನುವ ಐಸ್ ಬಾತ್!
ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸೇರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಸಾಹಸ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ! ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ತುಂಬಿರೋ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ 'ಕ್ರೇಜಿ' ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ—ಆ ಲಕ್ಕಿ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು!
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರು: 13 ರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ!
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 60 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಸದ್ಯ 13 ಜನ 'ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್'ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ 13 ಮಂದಿಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 72 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ 20 ವರ್ಷದ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಲದಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಆ 4 ಸೀಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ 13 ಜನರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೀತಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಶುರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಸಲಿ ಆಟ?
ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಪ್ರೋಮೋಗಳಂತೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-13 ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ. ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಶೋ ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ನಿರೂಪಣೆ, ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋ 'ಖತರ್ನಾಕ್' ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ರಣರಂಗವಾಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಯಾರು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ? ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್ ಯಾರು? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.