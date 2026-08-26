ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಐ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರ್, ಕಿಟಕಿ, ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾತ್ ರೂಂ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ, ಒರೆಸಿ ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ವಾರದ ಒಂದು ದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ. ಇದೀಗ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಚಿಂತೆ ಮಾಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಎಐ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 3000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಐ ರೋಬೋಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಇದೀಗ ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಟೌ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ಟೌ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಿಸಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಮಾನವಾಕೃತಿಯ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಕಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟೌ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ರೋಬೋ
ಟೌ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಇಒ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಚಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಲೆಸ್ ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ತನ್ನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದಂತೆ ಒಂದೊಂದೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 3000 ರೂಪಾಯಿ
ಟೌ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವ ರೋಬೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ರೋಬೋ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಮೂರು ವಿಧದ ರೋಬೋ
- ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಬಾತ್ ರೂಂ ಸ್ವಚ್ಚಕೆಗೆ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ರೋಬೋ
- ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲಾನ್ ರೋಬೋ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ
- ಕಿಟಕಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಮಂಚದ ಕೆಲಗೆ ಮಹಡಿಗಳ ಶುಚಿಗಾಗಿ ಟೋನಿ ರೋಬೋ