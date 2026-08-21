ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇವು ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು, ನೀರು ಹರಿಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಿಚನ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇವು ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ, ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ.
ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಶೇಖರಣೆಯಾದಾಗ, ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಸುರಿದರೆ ಸಿಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
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