ಜಪಾನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾಗೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಲ್ನಟ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಚಕ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಲ್ನಟ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಕಾರುಗಳನ್ನೇ ‘ಉಪಕರಣ’ವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕಾಗೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಲ್ನಟ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಕಾರುಗಳನ್ನೇ ‘ಉಪಕರಣ’ವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಲ್ನಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಗೆಗಳು ಹೊಸದೊಂದು ತಂತ್ರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ನಿಂತಿರುವಾಗ, ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ವಾಲ್ನಟ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಕಾರು ಹರಿದು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಒಡೆದ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.
ಕಾರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಲ್ನಟ್ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ
ಸಂಶೋಧಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಗೆಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ನಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರುಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಾಹನಗಳ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಯಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಕಾರು ವಾಲ್ನಟ್ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಬಳಿಕ, ಕಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಡೆದ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗಿನ ಕಾಯಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. 21 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತವೆ
ಕಾರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಲು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಗೆಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಾರು ನಿಂತಿರುವಾಗ ವಾಲ್ನಟ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ವಾಹನ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ವಾಹನವಾಗಿಲ್ಲ; ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ‘ನಟ್ಕ್ರ್ಯಾಕರ್’ ಆಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬನೆಯಿಲ್ಲ
ವಾಲ್ನಟ್ ಒಡೆಯಲು ಕಾಗೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತಂತ್ರವನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಯಿಯನ್ನು 10 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಾಲ್ನಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯದ ಕಾರಣ, ಕಾರುಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಋತು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾಗೆಗಳು ಕಾರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ತಂತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಾಗೆಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ
ಕಾಗೆಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಕಾರು-ಬಳಕೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವರ್ತನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಪಾನ್ನ ಈ ಕಾಗೆಗಳು, ‘ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ.