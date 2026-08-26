ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ 2 ರೂ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಪ್ಸ್!
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತೊಳೆಯದ ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೂಷ್ಟಿನ ತಾಣವಾಗಿ, ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲರ ದಿನಚರಿ. ಆದರೆ, ಆ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಇಡುವ ‘ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್’ (Lunch Bag) ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ?
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತೊಳೆಯದ, ಆಹಾರದ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಊಟದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಾಣುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಊಟದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ:
ದೈನಂದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಇಡಬೇಕು.
ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ (Deep Clean): ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಬಾರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ನೀರಿನಿಂದ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 2 ರೂ. ಶಾಂಪು ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೊಳಕು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಅಪಾಯ!
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ & ಬೂಷ್ಟಿನ ತಾಣ: ಸಾಂಬಾರು, ಮೊಸರು, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನದ ಕಣಗಳು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು (Fungus/Mold) ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಪ್ರಸರಣ: ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯ ಹೊರಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಡಬ್ಬಿ ತೆರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, ವಾಂತಿ, ಬೇಧಿ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ:
1. ಬಟ್ಟೆಯ (Cloth / Canvas) ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು:
ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ (Weekend) ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು.
ತೊಳೆದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ / ಥರ್ಮಲ್ (Insulated) ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು:
ಆಹಾರ ಬಿಸಿಯಾಗಿಡಲು ಒಳಗಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಒರೆಸಿ, ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಬ್ಯಾಗ್ನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು 2 ರೂ. ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್:
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda): ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಳಸಿದ ಆಹಾರದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ರೂ.ಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಉದುರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ತೆಗೆದರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಕೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅದ್ದಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಎರಡೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ: ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಜಿಪ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಊಟವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ!
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