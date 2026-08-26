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ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ

mobiles Aug 26 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Gemini
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ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು

ತುಂಬಾ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ, ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಓವರ್‌ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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0% ತನಕ ಬಳಸಿ, 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು

ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಜ್ 20% ರಿಂದ 80% ನಡುವೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುವುದು, ಮಾತಾಡುವುದು

ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುವುದು ಅಥವಾ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎರಡೂ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ಗದ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಕೆ

ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಳಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಫೋನ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ.

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ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ.

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