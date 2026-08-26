ತುಂಬಾ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಓವರ್ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಜ್ 20% ರಿಂದ 80% ನಡುವೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುವುದು ಅಥವಾ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎರಡೂ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಳಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಫೋನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ.
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