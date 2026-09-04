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- IMD: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 16% ಮಳೆ ಅಭಾವ! ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಗಾಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಹಿಯೋ, ಕಹಿಯೋ?
IMD: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 16% ಮಳೆ ಅಭಾವ! ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಗಾಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಹಿಯೋ, ಕಹಿಯೋ?
ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಹವಾಮಾನ!
ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ವಿದ್ಯಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಗೊಂಡು ಭೀಕರ ರೂಪ ತಾಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ!
ಇದರರ್ಥ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಠಾತ್ ಜಲಪ್ರಳಯದಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. WMO ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೆಲೆಸ್ಟ್ ಸೌಲೋ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೊದ ಈ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏಕೆ ಆತಂಕಕಾರಿ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಎಲ್ ನಿನೊ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 16 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 1901 ರ ನಂತರ ಭಾರತ ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಇದಾಗಿದೆ! ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೇಲೆಯೂ ಆತಂಕದ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿಯ (LPA) ಶೇಕಡಾ 91 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಚಳಿಗಾಲದ ಮೇಲೂ ಆಘಾತ!
ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವವು ಕೇವಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತದ ಚಳಿಗಾಲದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 'ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಳಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರತಿ ದಶಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 0.69 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ ತಾಪಮಾನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲವು ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೋಧಿ ಕೃಷಿಗೆ ಎದುರಾದ ಬೃಹತ್ ಕಂಟಕ!
ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಬಿ ಋತುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾದ 'ಗೋಧಿ' ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಗೋಧಿ ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಬೆಳೆಯು ಶಾಖದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ (Heat Stress) ಸಿಲುಕಿ, ಇಳುವರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ‘ಎಲ್ ನಿನೊ’?
ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಚಂಡಮಾರುತವಲ್ಲ, ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯುವ (ಬಿಸಿಯಾಗುವ) ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತಿರುವ ಈ 'ಹವಾಮಾನ ದೈತ್ಯ' ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭೀಕರ ರೂಪ ಪಡೆದರೆ, ಅದರ ನೇರ ಹೊಡೆತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿಯ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ.