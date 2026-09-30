ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸೀತಾಪಹರಣ ಕೇಸ್, ಬಾಡಿಯೇ ಸಿಗದ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್
ರಾಯಚೂರಿನ ಮಂಚಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರ ಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರೂ, ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹ ಇಂದಿಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಗೂಢ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ರಾಯಚೂರು (ಸೆ.30): ಆಕೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಮಂಚಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ಮಗಳು. ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.ಬಟ್ ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಮರುದಿನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ.. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾರೆ.ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಕೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಆಕೆ ಸತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಆಕೆಯ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
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