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ರಾಯಚೂರಿನ ಮಂಚಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರ ಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರೂ, ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹ ಇಂದಿಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಗೂಢ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Author : Santosh Naik
Published : Sep 30 2026, 08:40 PM IST
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ರಾಯಚೂರು (ಸೆ.30): ಆಕೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಮಂಚಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ಮಗಳು. ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್​​ ಆಗಿದ್ರು. ಆವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.ಬಟ್​​ ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್​​ ಆಫ್​​. ಮರುದಿನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್​ ಕೇಸ್​​ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ.. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾರೆ.ಬಟ್​​ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಕೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಆಕೆ ಸತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಆಕೆಯ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿ, ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

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