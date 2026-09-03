ಕೆಲ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾದ "ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ ನಿನೊ" ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿರುವ ಭೀಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಈಗ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯದ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಎಲ್ ನಿನೊ ಇಡೀ ಹವಾಮಾನ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್‌ ನಿನೊ ಆತಂಕ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿನೊ 3.4 ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಈ ಅಗಾಧ ಉಷ್ಣತೆಯು ಎಲ್ ನಿನೊಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಘಟನೆಯು 2026 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೂರರಷ್ಟಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?

ಭಾರತದಂತಹ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಬಲವಾದ ಎಲ್ ನಿನೊ ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಳಿಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ ನಿನೋದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ കുಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

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ಹಠಾತ್‌ ಪ್ರವಾಹವಾಗುವ ಅಪಾಯ!

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಈ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ ನಿನೊ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಗಾಲ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದರೂ, ಮಾನವ ಪ್ರೇರಿತ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ. 2023-24ರ ಎಲ್ ನಿನೊ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಖದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರೆ, 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಹೊಸ ಎಲ್ ನಿನೊ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ.