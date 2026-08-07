ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಭಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹವಾಮಾನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ Google ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ, ಆಗಸ್ಟ್ 7 ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಮೋಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿವೆ. ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಈ ಸಕ್ರಿಯ ಹವಾಮಾನ ಕೋಶಗಳು ಜನನಿಬಿಡ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಜಲಾವೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಂಚಾರ ಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಂಟೆಗೆ 30-40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸನ, ಕೋಲಾರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಗಂಟೆಗೆ 30-40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೇಗದ ಗಾಳಿ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡಿನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಗರಿಷ್ಠ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣವು ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಿಕಪ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (KIA) ಹೋಗುವ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಜೆ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವೇಗವಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬುಲೆಟಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ವೇಗದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹವಾಮಾನ ಕಚೇರಿಯು ನಿಯಮಿತ ನೌಕಾಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ (IST) 08:30, 11:30, 14:30 ಮತ್ತು 17:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 14:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಂಡೋವು ಚಂಡಮಾರುತದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ರಾಡಾರ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಡದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಇಂದು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.