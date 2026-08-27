ಭಾರತದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಐಎಎಸ್/ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಸ್ನಿ, ಅಶೋಕ್ ಖೇಮ್ಕಾ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿ. ರೂಪಾ ಅವರಂತಹವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. 71 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರೂ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ (IAS) ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ (IPS) ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಆದರೆ, ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವ "ವರ್ಗಾವಣೆ". ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಧೀಮಂತ ಹೋರಾಟದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಕಲಿಗಳು!
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರು ಹರಿಯಾಣ ಕೇಡರ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಸ್ನಿ ಅವರದ್ದು. ತಮ್ಮ 34 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 71 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ದಾಖಲೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಗುರಗಾಂವ್ನ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದ ಕಸ್ನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎತ್ತಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದಿಗ್ಗಜ ಖೇಮ್ಕಾ!
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಶೋಕ್ ಖೇಮ್ಕಾ (IAS). 1991ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 57 ರಿಂದ 66 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅಳಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ₹58 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಖೇಮ್ಕಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಬೀಜ ನಿಗಮದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವರು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಡಿ. ರೂಪಾ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಿಂಹಿಣಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ. ರೂಪಾ ಮೌಡಗಿಲ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಮ್ಮ 26 ವರ್ಷಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವ ರೂಪಾ, 2017ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕಿ ಶಶಿಕಲಾಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಲಂಚದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಐಪಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವರದಿ ಸಹಿತ ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಜೈಲು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಧೀರ ವನಿತೆ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತುಕಾರಾಂ ಮುಂಡೆ!
ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತುಕಾರಾಂ ಮುಂಡೆ ತಮ್ಮ 21 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 25 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹೆದರದ ಮುಂಡೆ, ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ₹180 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನಗತ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಉಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದ (FDA) ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಕಲಬೆರಕೆ ದಂಧೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶ!
ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆ.ಎಲ್. ಮೀನಾ (59 ವರ್ಗಾವಣೆ), ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (47 ವರ್ಗಾವಣೆ) ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಸಕ್ಸೇನಾ (48 ವರ್ಗಾವಣೆ) ಅವರ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೂಟೆ-ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಎಂತಹದ್ದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚಂಡಮಾರುತ ಎದ್ದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಯುವಂತೆ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಇವರ ದೇಹವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನಂತೂ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.