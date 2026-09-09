ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ತೋಂಡ್ವಾಲ್ಕರ್ ಅವರು ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ತಾವು ಕಸಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಅವರು ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (AGM) ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಧೈರ್ಯ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯೆಂದರೆ, ತಾನು ಕಸಗುಡಿಸಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (AGM) ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದು! ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ತೋಂಡ್ವಾಲ್ಕರ್.
17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ
ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಅವರ ಕಥೆಯು ಕಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು 10 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರ ಪತಿ ಸದಾಶಿವ್ ಕಾಡು, ಮುಂಬೈನ SBI ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಬೈಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದಾಗ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ವಿಧವೆಯಾದರು. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಭಯಾನಕ ಸವಾಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸ್ವೀಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು
ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಅವರು ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 60-65 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೇತನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು: ರಾತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂಬೈನ ವಿಖ್ರೋಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 1993 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಮೋದ್ ತೋಂಡ್ವಾಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮರುಮದುವೆಯಾದರು, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರು.
ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರನ್ನು ಸಿಜಿಎಂ ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಜಿಎಂ (ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್) ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕಥೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.