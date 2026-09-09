ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ದೆಹಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಪ
ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು. ದೆಹಲಿಯ 42 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಲೇಆಫ್ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಲೇಆಫ್
ರಾಹುಲ್ ಅವರು 2003ರಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಂಪನಿಯ ಡೌನ್ಸೈಜಿಂಗ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತೊರೆದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೇತನದ ಕೆಲಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೇಆಫ್ ಎದುರಾಯಿತು.
ಉದ್ಯೋಗ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು!
ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2011ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾವೇ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಊಟ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು’
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ, ತಾವು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಗುಪ್ತಚರ ಕೆಲಸದಂತಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿತಾಯವೂ ಮುಗಿದಿದೆ..!
ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಅವಧಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹6,000 ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹1,000 ಉಳಿದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ..!
ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ರಾಹುಲ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.