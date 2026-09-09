ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ MPPSC ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್, ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ 26 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಡದ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ MPPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ DSP ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ MPPSC ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆದು DSP ಆದ ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್
ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಗುರಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೈಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ
ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ MPPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದೈಹಿಕ ಅಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓದು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು MPPSC ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಅಥವಾ ತಯಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿದರು.
26 ದಿನದ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ
ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ 26 ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು.
26 ದಿನದ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಾಯ್ತನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಗೂ ಒಲಿದ DSP ಹುದ್ದೆ
MPPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಅಧೀಕ್ಷಕ, ಅಂದರೆ DSP ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು, ಮಗುವಿಗೆ 26 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ
ವರ್ಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕಥೆ ಮಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕನಸುಗಳನ್ನೂ ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು.
ಅವರ ಸಾಧನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.