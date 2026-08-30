8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು NC-JCMನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ-ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿ- ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಯನ್ನು ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸದ್ದು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಗುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ನೌಕರರು.
ತಮ್ಮ ವೇತನ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅತ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ನೌಕರರು, ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೌಕರರು ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, 2026 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರು ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 2026ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಲ್ಲೋದು ನಿಜನಾ?
NC-JCM ಸ್ಟಾಫ್ ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಾಲತಾಣದ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಶನಿವಾರ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಿಂಚಣಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ?
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2026 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2026 ರ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?
ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಎನ್ಸಿ-ಜೆಸಿಎಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 6.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು?
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತೀರಾ ಮುಂಚೆಯೇ. ಅದರ ನಿರ್ಧಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.