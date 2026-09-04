ಚೀನಾದ ಇವಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ 50,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ 2030' ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 75% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ (Volkswagen), ತನ್ನ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 50,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ಗುರುವಾರ 'ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ 2030' ಎಂಬ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಡಿತವೂ ಸೇರಿದರೆ, ಈ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ (2030) ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,00,000 (1 ಲಕ್ಷ) ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿ (Audi), ಪೋರ್ಷೆ (Porsche) ಮತ್ತು ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ (Lamborghini) ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಒಡೆತನವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಜರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2023 ರಲ್ಲಿ 2,75,000 ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 30, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು 2,54,000 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

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ಹೊಸದಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವ 50,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಡಿತವು ನಿರ್ವಹಣಾ (Management) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದ್ದು, ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್, ಆಡಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಷೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿದೆ.

ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 75% ಇಳಿಕೆ

ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರುಗಳ ಲಭ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 75% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಲಿದೆ.

ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸವಾಲು: ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು (Custom Features) ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆ.

ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು

ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ಗೆ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 5,00,000 ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಣಗಳಾದ ಎಮ್ಡೆನ್ (Emden), ಜ್ವಿಕಾವ್ (Zwickau), ಹ್ಯಾನೋವರ್ (Hanover) ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕರ್‌ಸಲ್ಮ್ (Neckarsulm) ಘಟಕಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

2031 ಮತ್ತು 2034 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು, ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜೂನ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು: ಚೀನಾ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ: ಜಗತ್ತಿನ ಬೃಹತ್ ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇವಿ (EV) ತಯಾರಕರ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದಾಗಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಕಾರುಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 25.9% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಬಿಸಿ: ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು €5 ಬಿಲಿಯನ್ (ಯುರೋ) ಕಡಿತವಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ID.4 ಕಾರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ €500 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಕುಸಿದ ಲಾಭಾಂಶ: 2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಗಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಲಾಭ €5.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 11.6% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು 31% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು €3.1 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

2030 ರ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳು

ಈ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಗುರಿಯನ್ನು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ:

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 9 ಮಿಲಿಯನ್ (90 ಲಕ್ಷ) ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು (Operating Margin) ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 3.8% ರಿಂದ 9% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

2027 ರಿಂದ 2031 ರ ನಡುವೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ (R&D) ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ €135 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.

ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಮರುಜೋಡಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು (1/3rd) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ನಿಲುವು

ಲೋವರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋನಿಯ ಸಚಿವ-ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರುದಾರರಾದ ಓಲಾಫ್ ಲೈಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಾಗತಿಕ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೇನಿಯಲಾ ಕ್ಯಾವಲ್ಲೊ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ರಚನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೌಕರರಷ್ಟೇ ಭರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ-ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.