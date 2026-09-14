ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ₹230ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೂರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗೂ ಮುನ್ನ ₹436 ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕ, ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲದ ವೆಚ್ಚ ಕಾರಣ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹230
X ಬಳಕೆದಾರ @idlebrainjeevi ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಪಂಚಕಟ್ಟು ದೋಸೆಯ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಟ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಯ್ಯಿ ಕಾರಮ್ ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ₹104, ನೆಯ್ಯಿ ಪೊಂಗಲ್ ₹85 ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ₹28 ಎಂದು ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹230 ಆಗಿತ್ತು.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ₹436ಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬಿಲ್
ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಯ್ಯಿ ಕಾರಮ್ ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ₹149, ನೆಯ್ಯಿ ಪೊಂಗಲ್ ₹115 ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ₹120 ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕೂಪನ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹436 ಆಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ₹206ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಅಂಶ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಏಕೆ?
ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಆಹಾರ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಯ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ
ಕೆಲವರು ಹತ್ತಿರದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಹಜ ಎಂದರು.
ಕೆಲವರು ಕೂಪನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವೈರಲ್ ಹೋಲಿಕೆ ‘ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.