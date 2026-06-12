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ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಟ್ರಂಪ್ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಟ್ರಂಪ್ ದಾಳಿ.. ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಸರಕು ಹಡುಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಿಸಲು ಹೊರಟ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಭಾರತ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

Author : Chethan Kumar
Published : Jun 12 2026, 10:20 PM IST
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ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗೀತು.. ಒಪ್ಪಂದವಾಯ್ತು.. ಇನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಆ ಯುದ್ಧ ನೆಮ್ಮದಿಗೇ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಠ.. ಈ ಕಡೆ ಇರಾನ್ ಶಪಥ.. ಈ ಎರಡರಿಂದ ಹೊತ್ತಿಯುರೀತಿರೋದು ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನೂ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ದೇಶಗಳು. ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧ, ಈಗ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಯುದ್ಧದ ಕತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.. ಇದು ಪ್ರಪಂಚನ್ನೇ ದಹನ ಮಾಡೋಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರೋ ಅಗ್ನಿವರ್ಷ.. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ? ಹೇಗೆ? 

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